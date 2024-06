«Io, sul prato dell'Olimpico con Gimbo davanti a Mattarella: vi racconto il campione Tamberi». Parla Riccardo, l'amico di sempre

ANCONA La gioia di esserci. Le emozioni, il 2.37, l'abbraccio con il presidente Sergio Mattarella. Quel prato verde dell'Olimpico di Roma conquistato per andare ad abbracciare il tre volte campione d'Europa di salto in alto Gianmarco Tamberi. Il loro campione. Perchè tra gli amici più stretti, quelli che seguono Gimbo in tutto il mondo, l'anconetano Riccardo Palombini c'è sempre stato. Nella gioia e nel dolore. Così come sotto il cielo della capitale. Non è una novità che insieme ad altri, tra cui i fedelissimi Espi e Massi, ma anche Gigio, Sabba, Federizio, Pozzi, Davidì, Sbù e Zuzzi, sia apparso in diretta televisiva in mezzo al campo sotto gli occhi del presidente della Repubblica Mattarella e del numero uno del Coni Giovanni Malagò.

«Una storia incredibile»

«Quello di martedì è stato l'ennesimo capitolo di una saga incredibile - confessa Riccardo di ritorno ad Ancona dalla trasferta capitolina - La serata sembrava stesse girando per il verso sbagliato ma Gimbo, nelle difficoltà, si esalta.

L'aspetto emotivo è tutto, sa caricarsi con la sua tribù. E noi lo abbiamo capito». Uno sguardo, l'intesa: «Dopo i due errori a 2.29, tornando verso la Curva Sud ha incrociato i nostri occhi. Siamo andati in balaustra, abbiamo caricato il sostegno e ha iniziato a volare. 2.34, 2,37. Sapete cosa ci ha detto? Se lo faccio venite in campo. E siamo entrati. E' un capitano fatto di tecnica, sudore e lavoro. Se vuole non ha rivali».

Riavvolgendo il nastro dei ricordi è un susseguirsi di memorie e aneddoti. Gioie ma anche lacrime: «Il nostro rapporto parte da lontano, dagli anni del Liceo Savoia. Una classe, amicizie comuni che restano per tutta la vita. Le feste, i momenti di svago, il divertimento e l'atletica. Lo abbiamo seguito ovunque in giro per il mondo. Dovevamo essere a Rio 2016 quando il destino gli ha chiuso la porta in faccia, a Tokyo quando poi furono decise le porte chiuse. Sarò a Parigi? Senza il minimo dubbio, mi deve ancora un'Olimpiade. Chi è Gimbo per me? Un cuore buono, un ragazzo sincero, è sempre stato presente nel momento del bisogno. Lo abbiamo visto piangere, gioire, soffrire, esultare. E' il nostro campione, perdiamo e vinciamo con lui. Ha scritto la storia».