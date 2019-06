Investito bambino di 12 anni in bici: il piccolo in prognosi riservata al Salesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Grave incidente ieri pomeriggio ad Ostra dove un bambino di 12 anni è stato investito. Si trovava a bordo della sua bicicletta quando un’automobile, uscendo da un passo privato, l’ha travolto facendolo cadere a terra. Il conducente si è subito fermato ed è sceso a prestare assistenza al 12enne ed ha poi chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto al bambino poi hanno disposto il trasferito all’ospedale pediatrico di Ancona dove è arrivato con un codice rosso. Gli è stato riscontrato un trauma addominale. Al Salesi l’hanno seguito anche i genitori, rassicurati dai medici sul fatto che il figlio non fosse comunque in pericolo di vita. E’ stato ricoverato e la prognosi è riservata. Un brutto spavento per tutti. Il conducente del veicolo che ha investito il piccolo ciclista non si è accorto della sua presenza o meglio si è accorto quando ormai era troppo tardi per evitarlo. Nemmeno il 12enne è riuscito a schivare l’impatto ed è stato travolto. Nel cadere sull’asfalto la bicicletta gli è caduta addosso ferendolo all’addome. Il bambino è rimasto sempre cosciente, lamentando il forte dolore che stava provando. Qualcosa di simile, ma per una caduta autonoma dalla bicicletta, era accaduto nelle scorse settimane ad un bambino di 11 che i genitori avevano accompagnato al pronto soccorso e che poi era stato trasferito con una staffetta, guidata dai carabinieri, all’ospedale Salesi sempre in codice rosso per essere operato d’urgenza. Aveva riportato un’emorragia addominale.