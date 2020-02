Investimento mortale sui binari, in tilt la linea ferroviaria adriatica: ritardi record. Ecco i treni cancellati

Ecco la lista dei treni direttamente coinvolti:

Ecco quella dei treni ufficialmente cancellati:

I treni parzialmente cancellati:

Treni istradati su percorso alternativo da Rimini a Faenza via Ravenna, con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

Treno istradato su percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Ravenna, con maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

Ultimo aggiornamento: 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Treni in ritardo sulla linea Adriatica. La causa è un investimento mortale di una persona nel Cesenate. L'incidente sta paralizzando la circolazione ferroviaria. Il traffico è sospeso, secondo un aggiornamento di Rfi delle 13, è sospeso dalle 11.35 "per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria".Il traffico è ancora sospeso, sostiene Rfi. In corso la riprogrammazione dell'offerta ed è stato attivato un servizio sostitutivo con bus tra Faenza e Rimini". I ritardi al momento dei treni previsti in arrivo alla stazione di Ancona si aggirano attualmente sui 90 minuti.· FR 9806 Bari Centrale (6:36) - Milano Centrale (13:25)· IC 606 Bari Centrale (5:55) - Bologna Centrale (13:00)· IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26)· RV 2125 Piacenza (8:49) - Ancona (13:53)· R 11534 Rimini (12:20) - Imola (13:24)· R 6565 Bologna Centrale (12:18) - Rimini (14:00)· RV 11536 Ancona (11:45) - Piacenza (16:10): cancellato da Rimini (12:56) a Villa Selva (13:25)· R 6465 Imola (11:43) - Rimini (12:54): limitato a Faenza (11:54)· R 6464 Rimini (13:20) - Imola (14:24): origine da Faenza (14:10)· RV 2130/77666/77910/2130 Ancona (10:45) - Piacenza (15:10)· RV 11535/37695/11535 Piacenza (9:49) - Ancona (14:50)· RV 2127/50429/77669/2127 Piacenza (10:49) - Ancona (15:16)LEGGI ANCHE: