Invasi dai cinghiali, è allarme senza fine. Scontro choc nel buio: distrutta un’auto

FABRIANO - Un automobilista investe un cinghiale che improvvisamente attraversa la strada buia che da Fabriano conduce a Cerreto d’Esi, nella tratta denominata “delle Serre”. È accaduto sabato sera poco dopo le 22,30. Tanta paura per il guidatore, un uomo del posto, che ha centrato l’ungulato sbucato dalla vegetazione a bordo strada. Danni ingenti all’utilitaria.L’animale, invece, poco dopo, si è risollevato ed è ha continuato la sua corsa scomparendo nel bosco. Sul posto i vigli del fuoco, un carro attrezzi che ha dovuto trasportare il mezzo in officina e una pattuglia dei carabinieri di Fabriano. Non è la prima volta che accadono episodi del genere nel comprensorio. Un problema, quello degli ungulati, che riguarda da vicino sia gli abitanti della città che quelli delle frazioni. Da tempo i residenti di Sant’Elia, Grotte e San Giovanni chiedono misure efficaci per contrastare i danni provocati dai cinghiali alle coltivazioni.A segnalare avvistamenti sono stati anche gli automobilisti lungo la SS 76. Una donna del posto ne ha contati 10, recentemente, presso lo svincolo Fabriano Est, mentre procedeva con la sua macchina in direzione Rocchetta. Ungulati anche in via Grandi, poco lontano la stazione ferroviaria dove sono stati notati una decina di esemplari adulti senza cuccioli al seguito. Stavano correndo verso la vegetazione a ridosso del cimitero delle Cortine dove, per anni, è stata segnalata la presenza di troppi selvatici tanto che alcune volte sono arrivati a grufolare nel parcheggio del camposanto. Un altro residente ha immortalato alcuni grossi cinghiali a spasso in via Bovio, quartiere Piano, nella zona dell’ex tiro a segno. Qui, la scorsa estate, un commerciante in transito con la sua auto aveva contato addirittura 26 cinghiali mentre attraversavano la strada.