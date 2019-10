Intervengono i carabinieri il colpo alla stazione di carburanti sfuma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA MARIA NUOVA - Alle prime luci dell’alba, transitando in località Pradellona di Santa Maria Nuova una pattuglia della radiomobile della Compagnia di Osimo ha notato sulla strada una cassetta metallica verosimilmente appartenente ad un registratore di cassa. I militari, nel contempo, udivano un allarme sonoro provenire dal vicino distributore “Repsol”, ove notavano una Ford Focus SW di colore grigio ancora con il motore acceso e con la portiera anteriore lato guida aperta. Al suo interno, vi erano svariate monete, nonché vari arnesi atti allo scasso, tra cui una smerigliatrice elettrica con prolunga, una corda e una grossa tronchese in ferro. Si accorgevano, altresì, che la porta di ingresso del box riservato al distributore/lavaggio auto, era stata forzata.Dopo aver accertato che nell’area adiacente il distributore non ci fossero malfattori, si poteva ricostruire, anche con le testimonianze acquisite sul luogo, che due soggetti, con volto coperto e con guanti calzati, erano arrivati a bordo della Ford Focus sul retro del bar lasciandola con il motore acceso e, dopo aver forzato la porta di ingresso, asportavano dall’interno del box un borsello con il fondo cassa del lavaggio di 100 euro, unitamente alle chiavi di una Audi A3 di colore nero, lasciata parcheggiata nel piazzale dopo essere stata tagliandata e lavata nel pomeriggio.È molto verosimile che gli ignoti, accortisi dell’arrivo dei militari, desistendo da intenti più gravi, si siano allontanati a bordo dell’Audi e lasciando sul posto la Focus con il motore acceso e con gli attrezzi da scasso. Nel prosieguo, si accertava che la cassetta metallica abbandonata sulla strada era stata poco prima asportata dal registratore di cassa dal Bar Road Caffè di Filottrano con circa 400 euro. L’Audi A3 è stata rinvenuta nella mattinata sulla SS. 16 Adriatica dai Carabinieri di Tortoreto, e già restituita al legittimo proprietario, mentre sono i corso accertamenti sulla Ford Focus e sulla esatta dinamica dei fatti.