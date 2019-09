Interrotto il droga party in un garage della Montagnola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.Intorno alla mezzanotte di ieri, alcuni residenti di Via Gigli segnalavano al 113 il chiasso prodotto da musica ad alto volume provenire da un garage di un condominio. I poliziotti individuavano il locale in questione dal quale, pur essendo chiuso, si udiva musica all’interno e, soprattutto, l’inconfondibile odore di marijuana.Poco dopo, aperte le porte, gli agenti entravano all’interno ove vi erano, oltre al 23enne padrone di casa, altre 4 coetanei anconetani intenti ad ascoltare musica rockeggiante, ballare con le birre in mano e le sigarette in bocca.Rimasti a “bocca aperta” alla vista degli agenti, il padrone di casa tentava di disfarsi della sigaretta che stava fumando, che, pensando di non essere visto, gettava a terra.La sigaretta artigianale conteneva infatti marijuana, che veniva sequestrata. Tutti i giovani venivano perquisiti così come l’abitazione, con esito negativo.Durante la giornata sono stati controllati alcuni parchi cittadini, tra i quali Parco Pacifico Ricci di Via Fornaci Comunali, ove sono stati perquisiti, per la ricerca di sostanze stupefacenti, alcuni soggetti che vi gravitavano, con esito negativo.