Intere stanze da letto frigorifero e lavandino abbandonati in strada

ANCONA - Un furgone con due persone tre volte alla settimana. Ecco il servizio che da tempo Anconambiente ha dovuto predisporre per il recupero dei cosiddetti rifiuti ingombranti che sistematicamente vengono abbandonati lungo la strada. Una spesa non indifferente che ovviamente ricade sulla collettività anche per il fatto che mezzo e personale potrebbe essere utilizzati in altri servizi. Nonostante il conferimento dei rifiuti ingombranti sia a titolo gratuito in via del Commercio e al centro ambiente di Posatora, per non parlare del servizio a domicilio, si continua ad abbandonare dove capita. Ieri mattina il personale di Anconambiente è dovuto intervenire in via De Gasperi, via Marconi, via Dalmazia, via Fornaci Comunali, piazza Medaglie d’Oro e piazzale del Crocefisso. A ridosso dei cassonetti armadi, materassi, contenitori della frutta, delle sedie, un frigorifero, dei computer, un lavandino e perfino la parte anteriore di una vettura abbandonata a piazza d’Armi. Le zone definite a rischio sono sempre le stesse cosi come non mancano le telecamere di sorveglianza. Qualche multa è stata fatta ma dietro alla identificazione di questi soggetti c’è un lavoro enorme per cercare di risalire all’identità di questi soggetti che raramente arrivano con i mezzi sotto il raggio di azione delle telecamere.