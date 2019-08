Inghiottita dalle onde, Sofia non ce l'ha fatta Marche e Umbria piangono la 22enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non ce l'ha fatta, Sofia è morta. La giovane era stata soccorsa nelle acque di Sirolo e portata all'ospedale di Torrette, ma le sue condizioni erano rimaste gravissime: oggi è arrivata la notizia del decesso, avvenuto mercoledì scorso, della 22enne Sofia Perelli di Perugia.L'8 agosto Sofia era in compagnia di una sua amica di 26 anni e dpo un tuffo in mare, un'onda l'aveva scagliata controgli scogli e la ragazza era rimasta sott'acqua, in arresto cardiocircolatorio. Era stata subito soccorsa da un'idroambulanza della Croce rossa di Ancona, all'altezza delle grotte di Sirolo, riportata a riva e da qui trasportataall'ospedale di Ancona. Ma Sofia è morta dopo un'agonia di sei giorni.