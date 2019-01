Infuriato per la lite tira pietre in strada: scatta la denuncia per un uomo di 57 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Quattro le persone denunciate dai carabinieri: due per guida in stato di ebbrezza alcolica, una per detenzione illecita di armi ed una per lancio di oggetti pericolosi. Il primo, 42enne, controllato alla guida di una Opel Corsa in via Stelluti Scala è risultato positivo all’alcol a seguito del prelievo dei liquidi cui si è sottoposto, evidenziando un tasso di 0,91 gr/l. L’altro, 18enne neopatentato, controllato in via Dante, alla guida di una Giulietta, pur evidenziando la sintomatologia della guida in stato di ebbrezza, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento. Entrambi sono stati denunciati, per i due è scattata anche il ritiro della patente. Un 18enne è stato denunciato per detenzione illecita di armi. I carabinieri di Cerreto D’Esi, gli hanno sequestrato un proiettile per pistola. Infine un uomo di 57 anni è stato denunciato per getto pericoloso di cose poiché in via Cialdini, al termine di un litigio con uno suo conoscente, preso dall’ira ha iniziato a lanciare sampietrini raccolti lungo la strada, senza tuttavia colpire i passanti o arrecare danni alle attività commerciali ivi presenti. Tre denunciati sono di Fabriano ed uno di Matelica.