Infrazioni al codice della strada: comminate undici contravvenzioni

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 48 ore con una incisiva presenza di poliziotti per una capillare attività, di repressione contro ogni forma di illegalità, soprattutto contro i reati predatori, furti in abitazione, con perlustrazioni anche le zone interne e periferiche come Sappanico, Montesicuro, Candia, comprese le aree più impervie, difficilmente raggiungibili con mezzi di terra.Impiegate anche le pattuglie della Squadra Volante, delle Unità Cinofile, della Squadra Nautica e del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche. E i risultati non sono mancati: 211 persone controllate, 509 veicoli controllati elettronicamente con il sistema di lettura targhe “Mercurio” e 7 locali pubblici controllati, soprattutto quelli situati nelle vicinanze della stazione ferroviaria della zona del Piano San Lazzaro ed Archi ove si è riscontrata una presenza maggiore di cittadini extracomunitari e centro cittadino.Nel corso della suddetta attività sono state elevate anche 11 sanzioni al codice della strada per mancate coperture assicurative, revisioni ed utilizzo del telefono cellulare durante la guida.Durante tale attività, nella tarda mattinata di ieri, sono pervenute al 113 della Questura di Ancona alcune segnalazioni da parte di alcuni utenti che avvertivano di aver ricevuto delle telefonate, al loro telefono fisso, da parte alcuni soggetti che spacciandosi per finti avvocati delle assicurazioni o appartenenti alle forze dell’ordine, richiedevano il pagamento di cospicue somme di denaro per il rilascio di propri congiunti.Signora sono l’avvocato dell’assicurazione...suo nipote ha causato un incidente stradale con feriti e adesso è in Questura…è necessario pagare 4000 euro per poter tornare a casa ..subito dopo l’arrivo di un uomo che suona al citofono e che chiede di fornire il denaro addirittura proponendo oggetti preziosi al posto del denaro o di lanciarli dal balcone.E’ quello che è accaduto a due brave ed arzille signore anconetane di 79 e 87 anni, abitanti nei quartieri Posatora e Grazie, che nel giro di pochi minuti hanno ricevuto le telefonate e le visite dei truffatori e che non sono cadute nella trappola chiamando subito il 113.Non apra la porta signora.. è sicuramente una truffa..arriviamo subito che ha inviato immediatamente sul posto le Volanti di zona e la Squadra Mobile per la ricostruzione dei fatti e le indagini del caso.La Questura di Ancona invita ancora una volta tutta la cittadinanza a non aprire a soggetti sconosciuti ed a segnalare subito al 113 eventuali richieste telefoniche del tenore sopra detto.