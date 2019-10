Indesit di Albacina 110 ex dipendenti si ritrovano a tavola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ben 110 ex dipendenti di tutte le età, operai, impiegati e manager, dell’allora stabilimento Indesit di Albacina si sono ritrovati domenica a pranzo al ristorante Cavallo Pazzo di Fabriano. «Una giornata trascorsa in compagnia – dice Walter Falcioni, uno degli organizzatori - per ricordare gli anni d’oro della fabbrica nello storico sito produttivo dove tutto è partito». Per l’occasione sono tornati a Fabriano anche lavoratori da anni fuori regione o già in pensione. L’ingegner Enrico Cola, storico Direttore dello stabilimento, con la proiezione di foto, ha ricordato la storia di un sito produttivo di eccellenze a livello italiano e non solo. Lo stabilimento, dopo essere passato a Whirlpool, è stato acquistato da Ariston Thermo Group di Francesco Meloni.