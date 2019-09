Incontri hot, vedovo sedotto e ricattato I carabinieri-operai arrestano una rom

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Lo ha abbordato a ottobre in una bancarella al mercato rionale di Falconara, dopo aver capito che era vedovo e viveva solo. Un vedovo a cui poter estorcere denaro. E gli incontri intimi tra una donna di 41 anni di etnia rom e un pensionato di 83 anni residente a Montemarciano ben presto si sono trasformati in una specie di tassa per il poveretto, con la richiesta sempre più insistente e aggressiva della donna di avere in cambio della sua disponibilità soldi e regalini. Pretese che vantava anche laddove gli incontri a sfondo sessuale non avvenivano. Il pensionato era arrivato a darle anche 3mila euro.