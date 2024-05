Ancona, incidente in via Martiri della Resistenza: scooter investe una donna, sangue ovunque. Due feriti gravi

ANCONA - «C'è sangue ovunque». Incidente ad Ancona, in via Martiri della Resistenza 35, poco prima delle ore 16. A terra uno scooter, dopo uno schianto: due persone a terra entrambe portata in ospedale in codice rosso. All'inizio è stata fatta muovere anche l'eliambulanza, alla fine sono stati trasportati con le ambulanze a Torrette.

Ferita una donna che stava attraversando e uno scooterista

Sono due i feriti nell'incidente che si è verificato in via Martiri della Resistenza, all'altezza dell'attraversamento pedonale al civico 36. E' rimasta coinvolta una donna di 70 anni, che stava cercando di attraversare la strada e uno scooterista di 65 anni. Sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso, tra cui l'ambulanza della Croce Gialla e della Croce Rossa. Ad intervenire, anche le pattuglie della polizia locale. La donna è stata trasportata all'ospedale con un codice di massima urgenza così come l'altro ferito. La dinamica dello schianto è in corso d'accertamento.