Incidente sull'A14, traffico impazzito Sta intervenendo anche l'eliambulanza

ANCONA - Caos sull'A14 per un incidente avvenuto nel tratto Ancona Sud-Loreto direzione Sud. Traffico in tilt, per i soccorsi sta intervendo l'eliambulanza, già in azione la polizia autostradale (foto di Ancona Today) che sta intervenendo con grandi difficoltà per il tanto traffico sull'autostrada dove si è già formato 1 km di coda. E anche con il passare dei minuti la situazione resta caotica. Tutta ancora da verificare la dinamica dell'incidente.*****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO