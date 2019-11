Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, bloccata nell'abitacolo. La ragazza è stata portata all'ospedale

JESI - Nella tarda mattinata della giornata odierna, attorno alle 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi, sulla Provinciale 362, per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una ragazza ha perso il controllo della vettura finendo nel campo adiacente. La giovane è rimasta bloccata nell'auto, l'hanno tirata fuori i vigili del fuoco e hanno affidato la giovane donna al personale del 118 che l'ha trasportata al pronto soccorso di Torrette. Inoltre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente e la vettura alimentata a gas metano.



Ultimo aggiornamento: 15:32

