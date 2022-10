Incidente ad Ancona: sbanda e si schianta su un albero a pochi metri dal canale. Miracolata una donna

ANCONA - Incidente da brividi questa mattina in via Albertini, alla Baraccola (poco dopo la concessionaria Audi) ad Ancona: una donna anconetana di 67 anni ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è uscita di strada. È finita sul prato che costeggia la carreggiata e dopo una trentina di metri si è schiantata contro un albero.

Le reti hanno evitato il peggio

Le reti di recinzione hanno fortunatamente impedito che l’auto piombasse nel canale che passa tra via Albertini e via Primo Maggio e che, comunque, è prosciugato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e un equipaggio della Croce Gialla. La donna, sotto choc ma sempre cosciente, era rimasta intrappolata nell’abitacolo: è stata liberata, caricata su una barella e portata all’ospedale con un codice rosso precauzionale. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.