Mario, 53 anni da compiere a settembre, muore con lo scooter sulla strada di casa

I soccorsi

La ricostruzione

SENIGALLIA - Terribile scontro ieri sera tra un’auto e uno scooter, costato la vita a Mario Chiappetti, originario di Belvedere Ostrense ma residente a. A settembre avrebbe compiuto 53 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 20 sulla strada intercomunale che collega San Silvestro a Castellaro. La vittima viaggiava in sella allo scooter quando si è scontrata con un’automobile. L’impatto è stato violentissimo. Il centauro è stato sbalzato via dallo scooter, finendo sull’asfalto, mentre il veicolo è volato oltre il fosso finendo in mezzo al campo.LEGGI ANCHE:Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Avis di Montemarciano e un’automedica del 118 partita dall’ospedale di Senigallia. In volo si è alzato anche Icaro nel tentativo di velocizzare i soccorsi e trasportare il ferito, segnalato come molto grave, all’ospedale di Torrette. I sanitari hanno cercato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere. La salma in serata è stata trasferita all’obitorio di Torrette. Illeso ma sotto choc il conducente della Citroen C4, un 68enne del posto. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Ancona e di supporto sono arrivati anche i vigili del fuoco con due squadre per illuminare con il faro, di cui sono dotati i mezzi, il luogo dell’incidente. Si tratta infatti di una strada collinare poco illuminata.Da una prima ricostruzione della dinamica sembra che l’auto, uscendo da un passo privato, non si sia accorta dello scooter che stava per sopraggiungere. La vittima non ha fatto in tempo a evitare quella vettura e nemmeno a fermarsi. Nato l’8 settembre 1967 a Belvedere Ostrense, Mario Chiappetti viveva a Senigallia sullo Stradone Misa. Probabilmente stava rientrando a casa quando si è verificato l’incidente.