Carambola all'incrocio, auto schizza contro il semaforo: due sorelline portate all'ospedale

SENIGALLIA - Schianto nel pomeriggio a Senigallia: due auto si sono scontrate e una è andata a finire contro l'impianto semaforico. Paura per due sorelline che viaggiavano con la mamma e una loro amichetta. Due sono finite all'ospedale. E' successo attorno alle 17,30 all'incrocio tra viale IV Novembre e via Mercantini. Nell'auto condotta dalla donna, una Volkswagen Polo, viaggiavano le tre bambine. La figlia di 9 anni, seduta davanti, ha battuto la testa quando l'auto, che si è scontratata con una Renaul Scenic condotta da una donna, è finita contro il semaforo. La piccola è stata portata al Salesi ma non è grave. All'ospedale di Senigallia, per accertamenti, è stata accompagnata la sorellina. Illese le altre persone. Sul posto, il 118 e i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 21:46

