Incidente al porto di Ancona, turista di ritorno dalla Grecia si ribalta con l'auto durante lo sbarco

ANCONA - Incidente-choc questa mattina nel porto di Ancona, a bordo di un traghetto appena attraccato alla banchina 15 e proveniente dalla Grecia. Durante le operazioni di sbarco, un turista italiano di 89 anni che rientrava dalle vacanze si è ribaltato con la propria auto mentre scendeva dal ponte principale al piano sottostante. Le cause dell’incidente sono in corso d’accertamento.

L'auto del turista dopo l'incidente avvenuto durante lo sbarco

Vigili del fuoco e sanitari su traghetto

Sul traghetto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con il personale della Croce Rossa che dal 1’ luglio fino al 31 agosto, da accordi con l’Autorità portuale, ha un presidio fisso di soccorso nell’area della biglietteria. L’anziano è stato estratto dall’abitacolo e trasportato in ambulanza all’ospedale di Torrette in codice di media gravità per un trauma cranico e varie escoriazioni dovute alla caduta.