Incidente nell'area di servizio Camion si rovescia e centra una bisarca piena di auto

ANCONA - Incidente questa notte sull'A14. Attorno alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti sull'autostrada, direzione Nord presso l’area di servizio Metauro Est, per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un autoarticolato mentre entrava nell’area di servizio si è rovesciato su un fianco andando a tamponare una bisarca in sosta carica di auto nuove. I vigili del fuoco hanno liberato l’autista rimasto bloccato all’interno della cabina di guida. Ricevute le prime cure sul posto, è stato poi trasportato dal personale del 118 al pronto soccorso di Senigallia. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Il traffico non ha subito rallentamenti.