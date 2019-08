Incidente mortale sulla complanare ricostruita la dinamica, feroci polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Una tragedia che ha sconvolto la città e che ha sollevato mille polemiche. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale con questa nota della Polizia Stradale: "Alle ore 18:40 di ieri 10 agosto 2019, sulla nuova complanare nord – strada extraurbana in comune di Senigallia – è intervenuta la Polizia Stradale su richiesta arrivata al 113 da parte di un utente non coinvolto, il quale avvisava che si era appena verificato un incidente stradale e c’erano delle vetture avvolte dalle fiamme.Le prime pattuglie intervenute sul posto, del distaccamento Polizia Stradale di Senigallia, constatavano che erano coinvolte quattro autovetture ed effettivamente una Opel Corsa e una Porsche stavano bruciando; all’interno dell’Opel Corsa vi era rimasto intrappolato il corpo ormai carbonizzato del conducente Brocanelli Claudio, 48enne di Jesi e residente ad Arcevia, solo a bordo.Successivamente sopraggiungevano altre due pattuglie della Polizia Stradale nonché personale sanitario del 118, l’eliambulanza, squadre dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Senigallia che bloccava la circolazione stradale per svolgere i dovuti rilievi.Dalle tracce lasciate sull’asfalto, dai danni riportati dai veicoli e dalle testimonianze dei coinvolti, raccolte dagli operanti della Polizia Stradale, si è potuta ricostruire la verosimile dinamica dell’evento. Di fatto una Fiat Punto con a bordo una famiglia si immetteva da via Berardinelli sulla complanare nord quando, da retro, giungeva un’autovettura Porsche 997 turbo il cui conducente, solo a bordo, tamponava la Panda ed a seguito della collisione invadeva la corsia di marcia opposta, andando a strisciare contro una Fiat Panda con a bordo il solo conducente. La Panda ruotava su sé stessa mentre la Porsche, alzandosi da terra, si schiantava contro l’Opel Corsa del Brocanelli che procedeva regolarmente sulla sua corsia di marcia. A seguito del violento impatto la Porsche e l’Opel si incendiavano, senza dare scampo al conducente di quest’ultima autovettura.Il conducente della Porsche, un senigalliese di 56 anni, veniva trasportato in eliambulanza all’Ospedale Regionale di Torrette in prognosi riservata".