CHIARAVALLE- Tragico incidente stradale, poco fa, allo svincolo di Chiaravalle per l’autostrada A14. Nel ribaltamento di un autoarticolato, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, è rimasta schiacciata un’ambulanza. Secondo le primissime informazioni vi sarebbero 2 morti. Il tratto interessato è al momento chiuso. Stanno intervenendo i soccorsi.