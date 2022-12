Travolto e scaraventato a terra da un furgone a Jesi: grave ciclista, arriva l'eliambulanza

JESI – Brutto incidente stradale questa mattina alle porte di Jesi, dove un ciclista è stato investito da un furgone. Lo schianto è avvenuto attorno a mezzogiorno in prossimità di un curva in via San Marcello: per cause da accertare, un furgone che viaggiava verso Jesi ha urtato un ciclista, volato a terra. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto è atterrata l'eliambulanza del 118. L'uomo in sella alla bici è stato portato in codice rosso a Torrette, in gravi condizioni. Sul posto, la polizia locale.