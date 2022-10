Ancona, perde il controllo della moto con lo Scuolabus in transito: interviene l'eliambulanza

ANCONA- E' stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere, oggi (18 ottobre) a Jesi intorno alle 13.20, un motociclista cinquantenne trasportandolo in codice rosso all'ospedale di Torrette.

La dinamica

Il centauro, in sella ad una Honda, ha perso il controllo del mezzo durante contestualmente al transito di uno Scuolabus. I due mezzi sembrerebbero non essersi toccati ma l'uomo è rimasto comunque sull'asfalto. L'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Jesi, la Croce Verde di Cupramontana e il 118 con l'eliambulanza.