Incidente in galleria c'è un ferito grave: chiuso l'asse in direzione centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Asse attrezzato chiuso in direzione centro. Decisione presa dalla polizia stradale per motivi di sicurezza dopo l'incidente verificatosi sotto la galleria intorno alle 12,30. Dinamica dello schianto ancora da mettere a punto, si sono subito formate file, per i soccorsi immediato l'intervento dell'eliambulanza con una persona portata all'ospedale di Torrette con un codice rosso per dinamica.