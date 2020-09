Perde il controllo della macchina e si schianta contro un guardrail: l'auto ha preso fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENGA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10.45 circa afrazione Pianello per incidente stradale. Per cause da accertare il conducente dell'auto perdeva il controllo del mezzo ed andava ad impattare contro il guardrail adiacente alla carreggiata. La squadra di Fabriano intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 hanno prima spento le fiamme che nel frattempo si erano sviluppate avvolgendo l'autovettura e dopo mettevano in sicurezza l'area dell'intervento per dar modo hai sanitari del 118 di poter assistere il conducente dell'auto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.