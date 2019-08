Scontro tra moto e auto sulla A1: morto motociclista Ferita una giovane osimana

È stato riaperto su tutte le corsie il traffico sulla A1 Milano-Napoli nel tratto tra il bivio con l'A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano, dopo l'incidente che questa mattina ha coinvolto una moto e un'auto ed è costato la vita al centauro. Nello scontro, all'altezza del chilometro 138.3, altre due persone sono rimaste ferite. Le cause dell'impatto sono ancora da chiarire. Il traffico risulta intenso ma senza code.

Incidente mortale oggi, poco dopo le 7.30, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto tra il bivio con l'A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano. Si sono scontrate una moto e un'auto e nello schianto il motociclista ha perso la vita mentre altre due persone sono rimaste ferite. Il traffico scorre su una corsia e ci sono almeno cinque chilometri di coda in direzione Milano. Sono intervenuti vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Tragedia in. È il 59enne Marco Nunziatini , residente a Cervia ( Ravenna ) la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla A1 al bivio tra Reggio Emilia e l'A22, direzione Milano . L'uomo era a bordo della sua Bmw R12W, quando, vicino al bivio con l'A22, in territorio reggiano, il suo mezzo è stato coinvolto in uno scontro con un'auto condotta da una 28enne residente a Osimo che si stava immettendo in autostrada da una piazzola di sosta. La giovane è stata portata all'ospedale, ma non è in pericolo di vita.