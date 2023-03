Terribile scontro in A14 tra un bus e un camion: c'è un morto. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni

LORETO – Ancora uno schianto mortale sull'A14 . Poco fa si è verificato uno scontro tra un mezzo pesante e un pullman, in cui ha perso la vita una persona, il conducente del camion. L'incidente è avvenuto attorno alle 14 tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud, lungo la carreggiata nord, all'altezza del km 244,600.

Eliambulanza sul posto

Sul posto sono intervenuti il 118 con l'eliambulanza, l'automedica di Osimo e l'infermieristica di Loreto, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia autostradale. Inutili, purtroppo, i soccorsi prestati all'autotrasportatore, rimasto incastrato nel violento tamponamento. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le carreggiate: si sono formate code di 1 km in direzione nord, a partire da Civitanova Marche e 1 km in direzione di Pescara a partire da Ancona Sud. Uscita obbligatoria al casello di Loreto (dove la coda è arrivata a 3 Km) per chi è diretto a nord, proseguendo sulla viabilità ordinaria.

Tratto chiuso al traffico

Alle ore 14.50 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Loreto e Ancona Sud in direzione Bologna, a causa dell'incidente avvenuto all’altezza del km 245 in cui un mezzo pesante ha tamponato un autobus - privo di passeggeri - e a seguito del quale il conducente del mezzo pesante ha perso la vita. Al momento dell'incidente non risultavano turbative al traffico nel tratto. A chi è diretto verso Bologna si consiglia di uscire a Civitanova Marche, percorrere la S.S. 16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada ad Ancona sud.