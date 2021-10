Carambola con tre veicoli sull'autostrada A14, feriti e disagi: code di due chilometri tra i caselli di Montemarciano e Senigallia

MONTEMARCIANO - Feriti e traffico in tilt sull'autostrada A14 per un incidente avvenuto al km 205.6 in direzione Bologna, poco dopo il casello di Montemarciano. Sul posto, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzioni, lo schianto avrebbe coinvolto tre veicoli e ci sono dei feriti. A causa dell'incidente, si sono formate code di 2 chilometri in direzione nord tra i caselli di Montemarciano e Senigallia.

Ultimo aggiornamento: 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA