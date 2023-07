ANCONA - Incidente in autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto Ancona-Montemarciano in direzione nord. Coda di 2 Km tra Ancona Nord e Montemarciano per incidente.

Alle 9.15 la coda si è allungata a 3 km, tra Ancona Nord e Montemarciano- Entrata consigliata verso Bologna: Montemarciano. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Ancona Nord.

+++ Notizia in aggiornamento