Incidente in autostrada A14 vicino al casello di Ancona Nord: Tir sbanda e si schianta sullo spartitraffico. Coda e caos, vigili al lavoro

ANCONA Incidente nei pressi del casello di Ancona Nord, nel tratto dell'autostrada A14, alle 4.30 di oggi 20 gennaio 2023: traffico rallentato tra Montemarciano e Ancona Nord.

L'incidente

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 04.30 circa lungo il tratto autostradale A.14 nei pressi dell’uscita Ancona Nord, a causa di un incidente. L’autista di un autoarticolato per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere nello spartitraffico che delimita la corsia di uscita Ancona Nord dalla corsia di marcia.

La Squadra di Senigallia intervenuta con due autobotti, in collaborazione con i Sanitari del 118, ha estratto il conducente dal mezzo, che poi è stato successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

La viabilità e rimasta aperta lungo una sola corsia di marcia per il tempo necessario allo svolgimento dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Autostradale ed il personale di Autostrada.

Lavori in corso

Si registrano rallentamenti anche nel tratto Pedaso-Grottammare in direzione Taranto con un chilometro di coda tra Grottammare e San Benedetto per i soliti lavori nel tratto autostradale