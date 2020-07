​​Incidente tra un'auto e una Apecar, una persona estratta dall'abitacolo. Due i feriti

OSIMO - Incidente questa mattina. I vigili del fuoco intervenuti alle 09,40 circa in via Flaminia. Per cause in fase di accertamento un'autovettura si è scontrata con un mezzo a tre ruote causandone il ribaltamento. La Squadra di Osimo intervenuta con un'autobotte ha provveduto ad estrarre il conducente del piccolo mezzo per poi affidarlo alle cure dei Sanitari del 118 presenti sul posto. Anche la conducente dell'autovettura e stata trasportata al vicino Ospedale di Osimo per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno messo successivamente in sicurezza l'area dell'intervento. © RIPRODUZIONE RISERVATA