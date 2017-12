Frontale choc, paura nella notte cinque feriti e strada chiusa un’ora

ANCONA Incidente verso mezzanotte in via del Castellano. Il bilancio è di 5 feriti. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ancona, una Fiat Punto con a bordo tre ragazzi si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe R guidata da una ragazza anconetana di 22 anni che viaggiava insieme alla madre 53enne e al padre, seduto dietro. L'incidente è avvenuto in via del Castellano a circa 100 metri dal ristorante Villa Romana, in direzione Portonovo, all'altezza di un dosso in cui la carreggiata si restringe. Al pronto soccorso di Torrette sono finiti madre e figlia e i tre giovani che si trovavano nella Punto, che ha lasciato sull'asfalto i segni di una lunga frenata. Nessuno dei feriti per fortuna è in gravi condizioni. Considerevole i danni alle auto. Sul posto, il 118 e due ambulanze di Croce Rossa e Croce Gialla. La strada è rimasta bloccata per più di un'ora per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. (Ste

Domenica 24 Dicembre 2017, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 10:13