Terribile schianto contro un muro Muore l'uomo, gravissima la moglie

FILOTTRANO - Due persone in gravissime condizioni dopi l'incidente avvenuto intorno alle 10 a Filottrano: per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto una donna alla guida di una Fiat Panda perdeva il controllo finendo contro il muro di una casa. I vigili del fuoco hanno soccorso la conducente, veniva trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso, mentre il marito era già stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e il box contatori dell'energia elettrica urtato dalla vettura.L'AGGIORNAMENTONon c'è stato niente da fare per l'uomo di 85 anni rimasto ferito questa mattina nell'incidente di Filottrano tra via dell'Industria e via Vittorio Veneto: le sue condizioni già gravissime sono peggiorate nel corso della mattinata poi è arrivata la tragica notizia della sua morte. Restano invece molto gravi le condizioni della consorte di 82 anni.