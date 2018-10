Auto contro furgone nella carambola centrate anche due auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Incidente questa mattina all'alba a Falconara, attorno alle 6.45. Per cause in fase di accertamento, una vettura si è scontrata con un furgone. Lo scontro ha interessato anche due vetture parcheggiate al lato della sede stradale.L’autista di un automezzo rimaneva leggermente ferito e veniva accompagnato al pronto soccorso dal 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro, particolare attenzione è stata rivolta a una vettura alimentata a gas metano.