Incidente in A14, lunedì notte nelle Marche chiudono due caselli autostradali per lavori per ripristinare i danni

ANCONA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23 di lunedì 10 alle 5 di martedì 11 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: chiusa la stazione di Montemarciano, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Senigallia.

Chiuso anche il casello di Senigallia

Sarà inoltre chiusa anche la stazione di Senigallia, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montemarciano.