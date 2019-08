Inciampa sulla radice di un albero cade e perde i sensi: paura al Passetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava camminando al Passetto nella zona del Monumento quando ad un certo punto è inciampata su una radice esposta di una pianta. Dolore e paura per la donna di 70 anni con il marito che l'ha aiutata e portata a sedere sui gradoni del Monumento dove un po' per il dolore e soprattutto per la paura ha perso i sensi. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla e la donna dopo essersi ripresa è stata portata per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette.