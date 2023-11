Senigallia, incendio a Sant'Angelo nel piano terra di una casa: abitazione non più agibile. Nessuna persona coinvolta

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono interventi alle ore 19 circa a Senigallia, nella frazione Sant’Angelo, per l’incendio del piano terra di una casa isolata.

Usata la schiuma

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco, con in supporto personale con l’autobotte della sede centrale di Ancona, ha spento le fiamme, utilizzando anche schiuma antincendio, e messo in sicurezza i locali coinvolti. La casa al momento è stata dichiarata non fruibile. Non si segnalano persone coinvolte.