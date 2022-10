Senigallia, si incendia l'automezzo per la pulizia delle strade: paura tra i residenti

SENIGALLIA- E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, con due autobotti, per domare l'incendio scoppiato in via Fratelli Rosselli a Senigallia alle 14 di oggi (6 ottobre).

La dinamica

A prendere fuori l'automezzo adibito alla pulizia delle strade che ha costretto i pompieri ad utilizzare liquido schiumogeno per evitare il propargarsi delle fiamme negli alberi adiacenti. Secondo quanto riferito, non si segnalano persone coinvolte solo un grande spavento per i residenti. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale.