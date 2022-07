Fabriano, incendio nella notte: scooter in fiamme davanti al centro commerciale. Indagini in corso su cause e autori

FABRIANO I vigili del fuoco di Fabriano sono intervenuti la notte scorsa per un incendio: un scooter in fiamme. L’allarme è scattato attorno alle 3,40 in via Brodolini, nella città della carta. Il motociclo era davanti alle vetrine di un centro commerciale e il rogo lo aveva avvolto. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, il mezzo era completamente distrutto.

Le cause

Sulle cause indagano i carabinieri di Fabriano. È stata proprio una pattuglia dei militari dell’Arma, che passava in zona nel corso del consueto servizio di controllo rinforzato nel weekend, a notare le fiamme e ad allertare i vigili de fuoco. Dai primi accertamenti è forte il sospetto del dolo e non si scarta nessuna ipotesi, dalla bravata con l’accendino di ragazzini annoiati, alla mano incendiaria di vandali irriducibili, alla vendetta di fuoco per un regolamento di conti.