ANCONA La pista è quella del dolo. Ci sono pochi dubbi sulle cause che martedì sera hanno portato all’incendio che ha divorato una Opel Corsa nel parcheggio del carcere di Barcaglione. L’auto, ridotta a un cumulo di lamiere e plastiche bruciate, era utilizzata da un detenuto in regime di semilibertà: può uscire per andare al lavoro, ma per dormire deve rientrare in cella.



L’obiettivo



Sarebbe proprio lui, un italiano condannato per reati finanziari, l’obiettivo del piromane a cui ora stanno dando la caccia gli investigatori. Il detenuto, infatti, ha subito sporto denuncia. Per tutelarlo, ieri non ha raggiunto il posto di lavoro. L’auto andata a fuoco è stata presa regolarmente a noleggio dall’azienda che ha assunto il detenuto. Tutto è accaduto attorno alle 22.30 di martedì. Per entrare nel parcheggio, il piromane avrebbe reciso una parte della rete di protezione, provocando un foro proprio a ridosso della Opel Corsa, immatricolata da pochissimo tempo. Una volta passato dal pertugio, avrebbe rotto un finestrino, svuotando all’interno dell’abitacolo il liquido infiammabile. Di lì, le lingue di fuoco che hanno completamente sventrato l’utilitaria. La sequenza è stata ricostruita dalle telecamere che circondano il carcere di Barcaglione. A lanciare l’allarme, sono stati gli agenti della Polizia Penitenziaria. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio. L’auto è inutilizzabile. Spetterà ora risalire agli investigatori all’identità del piromane e capire cosa possa esserci dietro al blitz.