Incendio ad Ancona in via Mamiani, inquilina salvata dal vicino: la donna è ricoverata all'ospedale

ANCONA - Allarme poco fa in un appartamento di via Mamiani, agli Archi ad Ancona, per un incendio esploso al terzo piano. Stando a una prima ricostruzione, l'inquilina - una donna di 53 anni - si sarebbe addormentata dopo aver acceso i fornelli. Fumo e fiamme hanno invaso la cucina e altre stanze. Un residente della zona, vedendo il fumo uscire dalla finestra, si è gettato all'interno del palazzo e ha sfondato la porta dell'appartamento della 53enne, portandola in salvo. La donna è stata trasportata all'ospedale, così come il residente-eroe, un anconetano di 31 anni. Hanno respirato molto fumo, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Una parte della strada è stata chiusa.