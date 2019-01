Incendio ad una dependance Paura per la presenza di una bombola di gpl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Questo pomeriggio intorno alle 15,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a San Biagio di Osimo per l' incendio ad una dependance. i vigili del fuoco hanno spento le fiamme confinandole alla singola struttura, hanno messo in sicurezza la bombola di GPL che era all’interno. I locali interessati dall’incendio hanno riportato danni agli arredi e alla copertura, non si segnalano persone coinvolte.