Apre l’Emporium Marche, showroom del miglior artigianato d’arte regionale

ANCONA - L’arte dei maestri artigiani marchigiani nel cuore del centro storico di Ancona. Nel contesto della giornata speciale di eventi dedicati al Vicolo Bonarelli per la sua riqualificazione in “Vicolo della Cultura”, è stato inaugurato l’Emporium Marche, una sede espositiva e di vendita del miglior artigianato artistico della regione. Al taglio del nastro della struttura in vicolo Bonarelli erano presenti: il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente della Camera di Commercio di Ancona Giorgio Cataldi, il vicesegretario Cgia Marco Pierpaoli, la titolare dell’Emporium Giorgia Giannini e il presidente del Museo del Giocattolo Gabriele Schiavoni.L’Emporium è una vetrina di eccellenze, opera dei maestri artigiani del territorio che partecipano al progetto “La Via Maestra”, una iniziativa della Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino che, con il patrocinio della Camera di Commercio di Ancona, promuove il meglio dell’artigianato artistico marchigiano, dalla carta fatta a mano agli intarsi degli ebanisti, dalle eccellenze dell’arte orafa alle stoffe, ceramica pregiata e tanto altro, nell’obiettivo della valorizzazione e commercializzazione dei manufatti.L’artigianato d’arte rappresenta nel mondo l’emblema del gusto, della creatività, della peculiarità dei prodotti italiani e costituisce per il nostro Paese un enorme patrimonio culturale ed economico. Nel contesto globalizzato in cui ci troviamo oggi ad operare, diventa di fondamentale importanza secondo la Confartigianato sottolineare la qualità e l’unicità delle nostre produzioni, frutto della tradizione e della capacità di creare del territorio, tra arte, storia, cultura.