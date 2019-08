Inaugurata a Senigallia la mostra fotografica di Ferruccio Ferroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Venerdì presso il Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi si è svolta l’inaugurazione della mostra con le opere fotografiche di Ferruccio Ferroni, nato a Mercatello sul Metauro nel 1920 e scomparso a Senigallia nel 2007. Maestro della Fotografia nel 1996 e Autore dell’anno nel 2006 per la FIAF, Ferroni è stato premiato al Grand Concours International de Photographie del 1950 organizzato dalla rivista "Camera" di Lucerna e ha partecipato, tra le altre, all'Esposizione Internazionale Fotografica di Milano del 1952, alla Mostra della fotografia italiana di Firenze nel 1953 e alla Subjektive Fotografie 2, Saarbrucken 1954/1955.Il gremito chiostro rinascimentale ha visto il susseguirsi dei saluti della Direttrice Ada Antonietti e del Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi e gli interventi di Lidia Ferroni Barucca, moglie dell’artista e di Alessia Venditti, curatrice della mostra; tra il pubblico anche Annalisa, figlia di Ferruccio Ferroni.Il primo cittadino ha ricordato l’importanza della valorizzazione dell’arte fotografica in una città ad essa votata, non solo in luoghi predisposti alla sua fruizione, ma anche in un Museo che, pur non nascendo come spazio per l’arte contemporanea, può diventare palcoscenico di importanti sperimentazioni dialogiche tra vari linguaggi. L’uomo è al centro di questo dialogo, quale fautore dei cambiamenti della terra, ma anche testimone della sua sorprendente bellezza.Assiduo frequentatore delle iniziative che il Museo ha promosso in passato, Ferruccio Ferroni è stato ricordato come esempio di rara correttezza. La mostra, con una selezione di cinquanta immagini provenienti dall’archivio di famiglia, ripropone il percorso dell’artista dagli esordi alle opere contemporanee e sarà visitabile fino al prossimo 15 settembre.