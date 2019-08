In tre con il passamontagna assaltano il bancomat ma un residente li vede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Chiama i carabinieri per segnalare un’auto contromano in via de De Amicis e durante la telefonata esplode il Postamat. E’ accaduto alle 1.20 di notte nell’ufficio postale di Marzocca. Un passante si è accorto di una Audi Avant A4 di colore grigio che aveva imboccato via De Amicis nel senso di marcia vietato. Tre uomini sono scesi per dirigersi verso il Postamat. Il residente ha subito chiamato i militari e nel corso della telefonata ha informato di ciò che visto. Ossia i tre scendere, con un passamontagna in volto. I banditi, forse avvisati da un palo che li ha informati dell’arrivo dei carabinieri, sono scappati a mani vuote. Il Postamat, fatto esplodere con il gas acetilene, ha provocato parecchi danni.