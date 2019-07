In trappola i pendolari dei furti: due albanesi presi e allontanati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Dalla droga ai reati predatori: con i carabinieri non si passa. Ne sanno qualcosa i due albanesi incappati in un posto di blocco domenica sera. I militari della Tenenza di Falconara hanno notato una Ford Focus con due stranieri a bordo, circolare senza alcuna meta apparente. L’auto, segnalata da una pattuglia in borghese, è stata subito agganciata da una gazzella che ha intimato l’alt.Gli occupanti, un 30enne con precedenti e un 25enne entrambi di origini albanesi - hanno palesato un comportamento insofferente. Nell’auto i carabinieri hanno trovato sotto i sedili posteriori un palanchino da circa mezzo metro, un bastone in ferro, una pinza inserita in un arnese multifunzione, due grossi cacciavite a taglio da circa 30 centimetri l’uno. Entrambi gli albanesi, residenti nel mantovano, non hanno saputo dare una giustificazione alla loro presenza sul territorio, quindi i militari, oltre a denunciare il conducente per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, hanno proposto per entrambi il divieto di ritorno nel comune di Falconara per tre anni.I due albanesi potrebbero essere messi in relazione con episodi di furto in abitazione denunciati in provincia. Intanto, un anno di reclusione, pena sospesa, e annullamento della misura cautelare in carcere, è l’esito del processo che vedeva imputato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale il 30enne nigeriano arrestato lo scorso venerdì dai carabinieri della Tenenza mentre smerciava droga a Villanova. Lo straniero, senza fissa dimora, ha passato due notti a Montacuto. Essendo sospesa la pena, è stato scarcerato. In totale, gli erano stati sequestrati circa 25 grammi di droga, tra marijuana e hashish. A causa della resistenza per sfuggire all’arresto, un carabiniere era anche finito al pronto soccorso con sette giorni i prognosi.