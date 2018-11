In stato confusionale alla fermata del bus soccorso ragazzo nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era fermo alla fermata del bus di piazza Rosselli in stato confusionale. Immediata la richiesta di intervento fatta da persone che erano in zona per un ragazzo nigeriano di 28 anni che aveva esageratocon l'alcol e che in certi momenti era anche provo di sensi. Sul posto la Polfer e un'ambulanza del 118.