In sella alla sua moto tampona â€‹un'automobile ferito un uomo di 46 anni

ANCONA - Un altro incidente lungo le strade del capoluogo con una moto che questa mattina intorno alle 10,30 ha tamponato un'auto in via Grazie. Sul posto la Croce Gialla che ha portato all'ospedale di Torrette in codice giallo un uomo di 46 anni con un trauma all' arto superiore.