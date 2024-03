FABRIANO L’azienda gli annuncia l’imminente licenziamento e il giorno dopo si mette in malattia. Per l’accusa, inviando falsi certificati medici. È finito a processo davanti al giudice Pietro Renna un ormai ex dirigente dell’Elica, l’azienda fabrianese leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina. Per quasi quattro mesi, da fine ottobre 2021 alla prima decade di febbraio 2022, l’ex manager sarebbe stato assente per «uno stato ansioso depressivo». Almeno questo riportava il primo certificato medico inviato all’azienda il giorno dopo l’annuncio del licenziamento.

La discussione

I fatti sono stati ricostruiti ieri mattina nel corso della discussione del processo, che la difesa - rappresentata dall’avvocato Gianni Marasca - ha deciso di affrontare con il rito abbreviato. Elica si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandro Scaloni e chiede all’ex dipendente un risarcimento complessivo del valore di 160mila euro, tra danni patrimoniali e non. La procura ha chiesto per l’imputato, 46enne presente ieri in aula, una condanna a sei mesi di reclusione. La sentenza verrà emessa il 12 aprile dopo le eventuali repliche delle parti.

La ricostruzione

Stando alla ricostruzione accusatoria, per non andare a lavorare l’imputato si sarebbe fatto firmare dal medico falsi certificati. Il primo è arrivato in azienda il giorno dopo l’annuncio del licenziamento per la soppressione della sua posizione. Oltre allo stato ansioso depressivo, il medico aveva indicato la necessità di sottoporre il paziente a una visita neurologica. Erano stati prescritti anche degli ansiolitici. A novembre 2021 era stato uno psichiatra a visitarlo, riscontrando che un episodio psico traumatico aveva peggiorato la sua condizione. «Si tratta di una patologia inventata di sana pianta. Aveva sì delle problematiche, ma non quelle indicate nei certificati» ha detto l’avvocato Scaloni. E ancora: «Appena ha saputo del licenziamento, la certificazione di malattia è stata istantanea». Il legale ha chiesto di inviare gli atti in procura per valutare la posizione del medico che firmava le attestazioni di malattia.

L’altra versione

La difesa ha respinto l’accusa di falso. «E, dunque, la coincidenza con il licenziamento farebbe automaticamente pensare alla falsità dei certificati?» ha detto l’avvocato Marasca. «Al mio assistito non erano stati prescritti prodotti naturali, ma veri e propri ansiolitici, perché stava combattendo contro una situazione di stress notevole. Lui stava male anche prima dell’annuncio di licenziamento e non c’è nessuna prova per dire che il medico è stato ingannato».